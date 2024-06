Praktična žena pokazala muža: Nataša Pavlović objavila fotku sa jačom polovinom, sad je svima jasno što ga je krila (FOTO)

Voditeljka Nataša Pavlović godinama je u srećnom braku sa producentom Predragom Pavlovićem. Pre nego što je Predrag postao muž Nataše Pavlović, ona je bila u braku sa glumcem Markom Živićem, sa kojim je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima.

Iako supruga vešto krije od javnosti, Nataša je svojevremeno otkrila kako je upoznala misterioznog Predraga.

- Izašla sam u jedan kafić u gradu, gde su bile moje drugarice i budući kum. Naš zajednički prijatelj nas je upoznao. Pružio mi je ruku i rekao: "Dobro veče, koleginice". Delovao mi je prilično ozbiljno. Nismo se nikada pre sreli, a mimoilazili smo se na poslu - rekla je.

- Posle razvoda nisam bila spremna za novu vezu, a on je rekao da hoće da mu budem u blizini, bio je uporan, a ne navalentan, što me je pridobilo u tom periodu. Onog trenutka kada sam mu dopustila da uđe u moj život znala sam da je on taj - istakla je Nataša, koja se sa suprogom u javnosti pojavljuje veoma retko.

Muž Nataše Pavlović pre nego što je sa njom stao na ludi kamen imao je buran život, a kako kaže voditeljka, o tome ga je sama potanko ispitala.

- Sve sam ga detaljno ispitala, pa kad sam shvatila da je imao "milion" žena, da je izlazio, putovao i radio sve što mlad čovek treba da radi, onda sam rekla - super. Ne da mi nije smetalo što je u njegovom životu bilo toliko žena, već mi je bilo drago, jer sam znala da će umeti više da me ceni. Smatrala sam da je naučio šta hoće i šta neće, kao i ja - istakla je ona.

Sada je voditeljka napravila presedan i posle mnogo godina objavila fotografiju sa suprugom, otkrivši da je Predrag markantan muškarac, sa kojim uživa u velikoj ljubavi.

