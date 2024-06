Svaljuje svu krivicu na nju: Janjuš smatra da je Aneli abortirala bez njegovog odobrenja, ona zaurlala na košarkaša (VIDEO)

Ne zaustavlja se u nameri da sve svali na Aneli!

Ovonedeljni vođa Milica Veličković dala je reč Slađi Poršelini, kako bi glasala za najveće razočaranje u "Eliti".

- Što se tiče ove teme, niko me nije očarao, da bi me razočarao. Na prvom mestu je Marko Janjušević, imala sam jako lepo mišljenje prošle sezone, ove godine se sam sebi us**o u život, ne mogu da verujem da se ovako ponašao prema jednoj trudnoj ženi. Na drugom mestu je Bojana Pavlović, ceo sto je plakao kada je ona pričala svoju priču, a posle sam bila zgrožena njenim monstruoznim ponašanjem, posle deset meseci se to dokazalo. Na trećem mestu je moja bivša drugarica Anđela Šparavalo, plakala je kod mene, koristila me je za taj neki kadar da bi blatila Bojanu - rekla je Poršelina.

- Na prvom mestu je Janjuš u odnosu prema Aneli, svi postupci i njegovo ophođenje prema njoj, uvrede, nasrtanje na trudnu ženu, pa spinovanje priče, meni je to užasno i jezivo. Mislim da sam i previše rekla kada je to u pitanju. Na drugo mesto ću staviti Mionu, sve ono što je zastupala, ti stavovi i to da sam ja bila ljubavnica, sve ono za šta je mene optuživala je palo u vodu. Nemoguće je da ne postoji neki vid emocije, ali da deluje da što se bliži kraj da je totalno ograđivanje, jeste. Na trećem mestu je Anđela, ona meni ništa loše nije uradila, nema veze ni sa Bojanom, uvek je ograđujem, kada su bile čestitke od brata i sve te stvari za Novu godinu, to ne može da se uporedi s nekim stvarima u rijalitiju - rekla je Maja.

- Smatram da zaslužujem da budem na ovoj anketi, jer smatram da sam sebe razočarao i ljude koji me vole, jako drage koje me napolju vole, što sam sebi dozvolio da emocije ne ostavim sa strane, već da sebi dozvolim da opet uđem u odnos ljubavni u rijalitiju. To je, za mene, jedina mana u rijalitiju i sebe smatram krivim i sebe sam razočarao, da ovo sve što se dešava i treba da mi se desi, jer ne razmišljam kao drugi tokom boravka u rijalitiju...Prva osoba je Aneli, smatrao sam te velikim mangupom i ne mogu da verujem da ti nisi shvatila da li ti meni značiš. Nisi trebala sama da odnosiš odluke, nisi trebala da abortiraš, da si imala mozga, nisi trebala sa mnom da se svađaš - rekao je Janjuš.

- Ti hoćeš da svališ da sam ja uradila nešto bez našeg dogovora, seti se pre sedam dana si govorio da ne želiš to dete - rekla je Aneli.

- Nisam nijednog trenutka rekao da ne želim dete. Svašta si mi rekla ovde...Ništa se ti i ja nismo dogovorili i treba čovek da me pusti da pričam. Ako si ikada imala osećaje i emocije prema meni prave, možda će ti jednog dana biti žao - rekao je Janjuš.

- Ti meni pričaš da će mi biti žao, a ja sam juče bila na operacionom stolu. Sram te bilo! Tvoja žena me tuži, a ti je podržavaš da me tuži, juče se vratila sa kiretaže, potpistujem tužbu - urlala je Aneli.

Autor: Pink.rs