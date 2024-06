SANDRA AFRIKA U PROBLEMU! KOLEGE JOJ MINIRALE NASTUPE! Pevačica sad otkrila: Sabotirali su me, imam snimljen DOKAZ!

Pevačica Sandra Afrika bila je gošća jedne emisije, gde je otvoreno govorila o svojoj karijeri, izazovima s kojima se suočavala i uspehu koji je postigla.

- Sad vam nekako sve prolazi, duetska pesma, album, ceo, kažu u današnje vreme pogotovo i ozbiljna investicija i ozbiljna smelost objaviti toliko pesmi, fotova i čega sve nema - započeo je voditelj Ivan Gajić razgovor sa pevačicom.

- Ja sam prezadovoljna kako je album prošao. Uradila sam promociju, sve kolege koje sam zvala su došle. Srce mi je bilo puno, jer sam tu videla onako koliko me vole. To je po prvi put, 18 godina sam na sceni i prvi put sam videla tada koliko me stvarno kolege vole i poštuju - rekla je Sandra i dodalala:

- Od samog početka kada sam se pojavila, bila sam nekako kao levo smetalo. U smislu "ko je sada ona", i smetala sam tu donekle. Onda kako su godine prolazile, ja sam nekako to svoje mesto opravdavala. Mislim, dokazivala, čovek se dokazuje dok je živ. Onda su me nekako, sad mogu da stanem iza toga i da tvrdim, da sam tek sad prihvaćena. Možda je to bilo godinama unazad, ali nisam videla svojim očima.

Sandra je podelila i priču o tome kako su joj kolege minirale nastupe:

- Imam snimljen dokaz za to. Na početku karijere bilo je mnogo prepreka. Kolege su me često sabotirale, gubila sam nastupe zbog njih. Ali nisam se predala, nastavila sam da radim i borim se za svoje mesto na estradi - rekla je.

Autor: Milica Krasić