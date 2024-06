NIJE BIO ISKREN: Miona oplela po Stanislavu, pa rešila da mu se osveti jer je stalno navodi u negativnim anketama! (VIDEO)

Takmičari večeras biraju između Maje Marinković i Stanislava Krofaka.

Upravo su počele Nominacije, a voditeljka Ivana Šopić je na samom startu emisije dala reč Mioni Jovanović.

- Ja nemam šta da kažem. Maju ne gotivim, ali mi je smešna, ima ona sjajne reakcije. Ne gotivim jer zbog prozviki, provociranja, ništa mi lepo nije uradila u životu, niti bilo šta tako. Uvek kada izjavljuje nešto ide protiv mene, ona neke stvari radi samo da bi me podbola. Ona je mene osuđivala da sam ja gledala u njega, a onda se pokači sa njim jer i on gleda. Ona komentariše kako joj odgovara. Ponosi se određenim stvarima, koje nisu za ponos - rekala je Miona pa se osvrnula na Stanislava:

- Naš odnos je završen, ravna sam linija prema njemu, a on je mene danas naveo na anektama, pa me je nominovao. Ljuti se kada ga Ša provuče na anketama, što on mene navodi onda, to mi nema logike.

- To da te spasi od Ša - dodala je Miljana.

- On stalno govori kako je on mene doveo kod sebe, a ovamo dozvoljava da njega neko pljuje. Ružno mi je što to radi, jer nema poente. On nije često bio iskren, to se sve videlo. Ja nisam verovala Maji za mnoge stvari, ali sada se vidi šta je sve on rekao. Nije on loš čovek,voili on da pomogne, i kada nešto obeća to tako bude. Sačuvaću Maju, šaljem Stanislava - rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.