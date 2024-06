NE MOŽE DA DOĐE SEBI: Ša saznao da Miona ide u izolaciju sa Stanislavom, pa pokušao da odglumi da je smiren! (VIDEO)

Ša ne zna šta da radi sa sobom nakon ovog saznanja!

Nakon što je voditeljka Ivan Šopić otkrila da su takmićari nominovali Stanislava Krofaka, došlo je vreme da im otkrije ko je nominovan od strane Odabranih.

- Bojana je jedna od nominovanih - rekla je Ivana,

- Ja bih volela da ispadanem, ovde samo bolesnici pričaju o plasmanima, ja to ne mogu. Oni mene stalno nominuju jer im govorim istinu - dodala je Bojana.

- Takođe je nominovana Miona - dodala je Ivana.

- Ja eto vidim i znam ko me je nominovao. To što ću biti sa Stansiavom mi je svejedno, neću konstatovati - rekla je Miona.

- Ša koliko ti je teško? - upitala je Ivana,

- Teško mi je što se razdvajamo, nije mi prijatno što je sa bivšim tamo, a ja ću štetati, blejati i tako - dodao je Ša.

- Vreme je za razgovor Mione i Stanislava, oni čekaju to, a do sada je Ša to sprečavao, e sada neće moći. Videli smo svi kako su se Stanislav i Miona smejali kada je Ša izašao - dodao je Bebica.

Autor: N.B.