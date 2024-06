Otkrila i kakva je majka njena koleginica i prijateljica Marija Šerifović.

Pevačica Jovana Mišković Nikolić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' otvorila je dušu o svim aktuelnim temama iz svog života. Naime, Jovana i njen suprug Marko Mišković u doba korona virusa dobili su drugo dete. Pevačica se u prethodnom periodu u potpunosti posvetila porodici, a posebno svojim ćerkicama Antonini i Reini i svom ocu, reditelju Božidaru Nikoliću, koji je nažalost preminuo. Kako je isticala, njena trudnoća i očeva bolest, pa i smrt, navele su je da se ostavi pevanje po strani, a sad je pred premijernim kamerama otkrila da priprema nešto novo, a otvorila je dušu i o porodičnom životu, ali i najtežem životnom periodu.

- Ja sam davno odlučila da svoj privatni život sklonim, ja se pojavljujem u javnosti samo kiad imam nešto novo da pružim. Kad nemam ništa novo, zašto bih se pojavljivala? - rekla je na početku Jovana i dodala:

- Antonina mnogo talenta ima, prvo je svirala klavir, pa joj je dosadilo. Ja nisam deci puštala do iznemoglosti moje pesme. Ona uglavnom sluša stranu muziku, ne zna naše pevače i pevačice. U zadnjih mesec dana je čula dve moje pesme - otkrila je pevačica, a onda progovorila i o gostovanju na koncertu Marije Šerifović u Tuzli.

- Ja sam bila bolesna za Zagreb i bila sam onemogućena da odem u Podgoricu. U Tuzli je bilo fenomenalno. Baš je posvećena mama, stalno je sa bebom, većinu svog vremena pridovid sa sinom. Svaka joj čast, mislim da je sjajna mama - otkriva Jovana

- Jedna su letovanja kad idemo mi sami, a druga kad idemo s decom. To je i odmor i napor u isto vreme. Za nas ostaje vreme kad decu smestimo u krevet. Totalno su drugačije, to su dva sveta različita. Rea mislim da će biti glumica, ide u tom kreativnom pravcu. Ja sam bila nemirnija od moje seste. Nisam prihvatala ''ne '' kao odgovor bez velikog obrazloženja, a sestra je uvek bila vukovac sa svim peticama, za razliku od mene koja sam jako bila energična - kaže pevačica, a onda je progovorila o pokojnom ocu.

- Tata i ja jesmo napravili jedan spot. Bilo je zamišljeno da to bude crno-beli spot. On se meni kao takav tada nije dopao. Bio mi je mnogo mračan. Ta pesma je izašla 2010. godine i zove se ''Nepogrešiva''. Kad imate takav gubitak to je kao da je neko jedan deo mene uzeo, tu rupu ću imati do kraja života. Trebalo mi je dve godine da mogu bez suza da progovorim na ovu temu. Strašno mi je bilo teško, njemu je poslednjih 10 meseci baš bilo loše. Tada sam bila trudna. Imala sam naznake da će se to desiti, ne mogu da zamislim kako je ljudima koji nemaju vreme za poslednji pozdrav - poručila je Jovana i otkrila da sa Cobijem radi na novoj, potpuno drugačijoj numeri koja će uskoro ugledati svetlost dana.

Autor: Milica Krasić