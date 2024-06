DRAGO MI JE DA JE SOFIJA POČELA DA ME SLUŠA: Željko Šašić progovorio o zajedničkim putovanjima sa ćerkom i njihovom odnosu, pa otkrio da je on prvi na estradi najavio AUTOBIOGRAFIJU!

Pred premijernim kamerama progovorio o aktuelnim temama.

Pevač Željko Šašić za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' progovorio je o svom velikom hitu ''Gori more'' koji ranije nije voleo da peva na nastupima, odnosu i zajendničkim putovanjima sa ćerkom Sofijom Šašić, ali i autobiografiji, koju je, kako on ističe, prvi najavio.

- Sad volim da pevam pesmu ''Gori more'', to je jedna od mojih ličnih karata. Glupo je da ja pričam o tome kako je bilo nekada, bilo je dosta euforije, cike i vike, sve što nosi velika popularnost - rekao je Željko, a onda se osvrnuo na odnos s ćerkom:

- Počela je malo da me sluša, drago mi je ako je tako. Primetio sam da se malo uozbiljila, doduše videćemo kako će biti do kraja leta. Ona je tu negde situirana, zna i sama sada, ide bez mene. Išli smo van sezone kad nije gužva, to mi je interesantno. Preko leta ne znam da li ćemo negde ići zajedno, ali van sezone hoćemo. Ona je neverovatna, tako mirna i tiha, odlučan je saputnik, iskusan putnik - otkriva Šašić, a onda je progovorio o autobiografiji.

- Ja sam to prvi najavio, ali sam zakočio sa tim, počeo sam pa sam stao, ali valjda ću jednom završiti. Što se tiče filma ne, tu se svašta karikira. To je bila moda, ali mislim da će to stati - poručuje pevač, a o novim projektima kaže:

- Čekam malo da se isprazni grad i da mogu lakše da funkcionišem. Samo se opustite, slušaćete moje pesme. Kritikuju me moji bliski prijatelji i kolege i svi živi, ali ne znaju kako je biti u mojoj koži - otkriva Šašić.

Autor: Pink.rs