Sin preminulog Dragana Kapičića je poznati glumac! U ovom filmu je glumio svog oca, a danas se zauvek rastao sa njim (FOTO)

Dragan Kapičić je preminuo danas u 76. godini život

Legendarni srpski košarkaš, Dragan Kapičić, preminuo je danas, 24. juna, u 76. godini. Rođen je 7. avgusta 1948. godine, a veći deo karijere proveo je u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao od 1966. do 1975. godine. Igrao je i u nemačkom Saturnu iz Kelna.

Njegov sin je slavni glumac Stefan Kapičić, koji ga je glumio u filmu "Bićemo prvaci sveta", a tada je otvorio dušu o svom ocu.

- Ovo je svakako vrlo specifična uloga. Velika mi je čast i odgovornost što glumim svog oca iz perioda kada ja nisam ni rođen. Dugo sam u poslu, ali ovo mi je najveći izazov u karijeri - rekao je Stefan tada za "Blic", a Dragan se nadovezao:

- Igrači su u moje vreme igrali srcem, bili su puni poštovanja prema zemlji za koju se bore. Danas je to mnogo drugačije, mladi igraju samo za novac u svojim klubovima i ne poštuju dovoljno reprezentaciju - govorio je stariji Kapičić.

Pripremajući ulogu, Stefan je od oca slušao mnoge priče o tom periodu. Glumac je tek tada shvatio koliko je njegov otac bio značajan svojim kolegama i koliko je bio važan za reprezentaciju i zemlju uopšte. Učio je od njega i košarkaške finte. Saigrači, treneri, prijatelji, ali i navijači Dragana Kapičića takođe su pomogli Stefanu da bolje pripremi ulogu i dočara atmosferu u kojoj je ta košarkaška generacija donela medalju.

- Tražio sam od njega savete kako bih ga što verodostojnije predstavio kao igrača, ali i njegov odnos sa saigračima - pričao je Stefan tada.

- Stefanu sam kroz šalu rekao, ako me nije upoznao do sada, nikada neće. Treba da se nađem i sa sinom Krešimira Ćosića i da pričam s njim o njegovom ocu, koga on jedva pamti. Ovi odlični glumci će napraviti nešto kvalitetno - dodao je Dragan tada.

Autor: Milan Mitić