On i klon: Mina objavila fotografiju Ognjena i njihovog sina, a opis sve govori, Perun je isti otac (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović pre tri meseca su dobili sina kojem su dali ime Perun

Mina je veoma aktivna na društvenim mrežama gde neretko deli trenutke sa naslednikom, a sada je poslednjom objavom raznežila pratioce.

Naime, ona je fotografisala Ognjena kako se igra sa naslednikom, a zbog toga što Perun mnogo liči na oca ua opis je kratko napisala: "On i klon".

"Institucija braka nema snagu"

Podsetimo, Ognjen Amidžić iza sebe ima dva braka, a nedavno je progovorio o razvodima.

- Svi jurimo za novcem, postajemo sve otuđeniji. Moraš da funkcionišeš na pet mesta, odsutnost, pa društvene mreže... Sve je prelako, sve možeš na klik da dobiješ, gledaš druge... Pričam uopšteno. Institucija braka nema više tu snagu koju je imala nekada. S jedne strane to uopšte nije loše. Papir ništa ne znači. Ako nešto valja - to će da valja i sa papirima i bez. Danas je samo ko ti odgovara, i to je to - rekao je voditelj u podkastu "Bunker".

Autor: Milan Mitić