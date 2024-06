Hoće da me veže: Miona shvatila da Ša hoće da je vodi kući pravo iz Elite kako bi joj se dokazao u krevetu! (VIDEO)

Maratonska svađa u Beloj kući!

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša nastavili su da se svađaju tokom današnje debate.

- Ša, da li bi posle ovoga bilo realno da su izabrali tebe i Mionu za svadbu? - pitao je Ivan.

- Naravno, videli bi šta je šou - rekao je Ša.

- Tek će da vide u subotu - smejao se Đedović.

- Šta on traži ovde ako mu je pun k*rac svega? Marš napolje. Što tražiš devojke ovde? Samim tim što on meni priča da ja nešto moram, ja sam ovde tolerantna. Ja napolju neću da pričam o bivšem odnosu, ovde pričam jer je ušao i uradila sam šta sam uradila. Ako ovakvo ponašanje bude imao napolju, pa mi kaže: "Ako odeš raskidamo", odmah ćao. Pozvaću te odmah i sve ću da ti ispričam, kako sam se ponašala i kako je on reagovao - govorila je Miona.

- Koja je razlika da li ćeš prvo veče kod njega ili kući? Je l' hoće ludački s*ks? - pitao je Marko.

- Veoma je moguće, pa da se vežem za njega na taj način. Može da se desi da meni pukne da odem kod njega i kažem to mojima - odgovorila je Miona.

Autor: A. N.