Krali su joj lovu, terao sam je da broji pare: Otac Rade Manojlović progovorio o njenim bivšim momcima i priznao šta joj zamera

U selu Četereže, rodnom mestu folk pevačice Rade Manojlović, slavi se Vrtoloma, a meštane je tim povodom okupio njen otac Rade Manojlović.

Kako je objasnio, tada su svi na okupu.

- Ovo je Vrtoloma, praznik koji mi slavimo ovde i to je na ćupriji Stanoja Glavaša koju smo mi meštani obnovili i napravili spomen ploču – rekao je Rade, a onda otkrio kako je kada njegova ćerka dođe u selo jer mu je veoma drago što će ona prisustvovati isto ovom događaju.

- Kad dođe uvek dolaze da se slikaju i ima priču svoju i uvek je pozitivna. Tata se obraduje kad mu dođe svoje dete bez obzira na godine meni je kao da je juče izašla iz osnovne škole.

Njen otac prisetio se najtežih trenutaka i odricanja zbog Radmiline karijere.

- Meni su bili mnogo teški trenuci kada je iz kuće otišla u Kragujevac na fakultet pa posle godine dana druga. Za Beograd sam znao da je to veća stvar iz sela otići tamo i ostati normalan, ja sam prezadovoljan sa njima. Nisam samo bio podrška, ja nisam spavao pored nje. Kada je počinjala da peva svadbe i ispraćaje ovde i dođe ovde Vera Nešić ja sve snimam i prenosim Radmili kako treba i to je sve uticalo, ali ona je kvalitet i što peva pet hiljada pesama – rekao je on i dodao da joj je samo jednu stvar zamerao.

- Kroz karijeru sam zamerao što nije vodila računa o novcu ne u smislu da ga potroši, nego koliko je zaradila i ko je šta uzeo. Terao sam je idi broji pare, ne bez razloga već zato što vidim da neko mazne malo lovu, a ona kaže: “Tata, ti znaš da ja ne brojim“ i rekao sam:"Idi vidi koliko ima po sto evra". To joj zameram, ništa više ni momke, ni karijeru, ništa.

Za partnere kako je i sama pevačica istakla više i ne pita.

- Kad su imale osamnaest godina rekao sam na vašoj sam strani, ali šta god odlučiti radite za sebe, ne za mene – iskren je bio otac pevačice.

Dok Rada priželjkuje veliki solistički koncert, njen otac Rade drugačije razmišlja.

- Ako ćete pošteno, ne bih se obradovao velikom koncertu. To je privilegija kada neko ima sa strane podršku malo veću, a ona može samo da baci pare - to nije jeftino i to joj ne treba. Dokle god ima posla i cenu, to joj ne treba. Nisam protiv toga, ali nisam za to i tamo bih bio posmatrač kao i svako drugi - rekao je on, a onda se dotakao toga da pevačicinu karijeru vodi njena sestra Marija.

- Od kada je Maja postala menadžerka ne razmišljamo o tome šta je ko uradio, a dešavalo se i krađa i sve ostalo. Slažem se da sve pare idu u jednu kuću, ali volim što je na tatu troši pare i ne misli ništa.

Autor: pink.rs