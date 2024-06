Rale čekao Anu, ona ga ispalila! Otkriveno zbog čega Nikolićeva nije došla na proslavu Maje Berović, u poslednjem trenutku sprečen incident

Ana Nikolić nije se pojavila na proslavi koju je upriličila njena koleginica Maja Berović povodom krštenja sina, iako je njen dečko Goran Ratković Rale medijima rekao da će doći sa zakašnjenjem.

Kako piše Kurir, pevačica se predomislila i odlučila da ne prisustvuje veselju kad je saznala da će na istom mestu biti njena nekada bliska drugarica, s kojom je već neko vreme u lošim odnosima. Njih dve su ušle u sukob i prekinule kontakt.

- Ana je bila pozvana i rešila je da dođe da se provede. Bilo joj je drago što je dobila poziv od Maje Berović. Raleta je poslala s ćerkom, što ste i videli, a ona je imala u planu da se pojavi kasnije kako bi izbegla medije. Imala je i spremnu garderobu. Međutim, u jednom momentu joj je neko iz restorana javio da će se pojaviti i njena bivša drugarica, s kojom je Ana prošla i sito i rešeto, ali odnedavno ne komuniciraju, i ona je odlučila da ne dođe - rekao je izvor blizak pevačici pa nastavio:

- Iznervirala se jako jer je znala da je ovo neko namerno uradio. Ta devojka nema veze s Majom i njenom porodicom, ali ju je pozvao jedan dečko da mu bude pratnja. Sve vreme dok se spremala da krene, provocirali su je na Instagramu, slali su joj slike, tagovali je, zbog čega se baš iznervirala. Dobro je što je saznala na vreme da je ona tu, ne znam kako bi Ana reagovala kad bi se srele. Došlo bi garant do incidenta. Ovako je to izbegla. Ostala je kod kuće, a Rale i Tara su bili skoro do završetka proslave - rekao je izvor za Kurir.

Poznato je da je Ana vrlo druželjubiva. Ona ljude ne gleda po veri, naciji, niti je zanima ko se čime bavi, voli samo dobru energiju i zanimljive ljude. Međutim, Ana često ostane bez prijatelja, a jednom prilikom je rekla da je iskorišćavaju.

Podsetimo, pevačica je krajem aprila na svom Instagram profilu objavila status u kojem je izjavila da se oko nje "nakotilo mnogo loših ljudi".

- Mnogo krokodila, poskoka i aspida skupiše se oko mene, onako podmuklo da i ne primetih. Misliše oni... Kakvi amateri i veliki optimisti koji svoja uverenja zasnivaju na svemu osim na činjenicama - napisala je ona. - Ja sam ipak Vatikan. Hvala, doviđenja. Ja sam Ana, rešila se šljama. Hvala, doviđenja - dodala je na kraju pevačica, uz stihove naslovne numere svog albuma.

Autor: pink.rs