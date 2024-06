VADE SE NA TEHNIČKE PROBLEME, A PRODAJU MANJE OD 50 KARATA: Rada Manojlović oplela po kolegama, a onda palo raskrinkavanje estrade!

Rada Manojlović otkrila je šta zapravo znači kada čujemo ili pročitamo da je neko od pevača otkazao nastup iz "tehničkih razloga".

Popularna pevačica tvrdi da su uvek uzrok tome loše interesovanje i mali broj prodatih karata, pa je njene kolege sramota to javno da obelodane.

- Svaki put kada kolege otkazuju nastupe, pod izgovorom da su tehnički problemi znači nedostatak interesovanja za nastup i prodaja manje od, ugrubo 50 karata. Nema veze o kom pevaču se radi, može svakom to da se desi, nego je problem što kolege nisu iskrene. Može da se desi i početnicima i velikim zvezdama. Šta je tehnički problem? Da udari grom u trafo stanicu pa nema struje. Em nema gromova, a i da se desi, sredilo bi se to već. Imamo usta, grlo, mikrofone, instrumente, struju, tehnički problem je publika koja nije došla. To može da bude iz iks razloga - rekla je Rada, pa je onda objasnila da je i sama imala sličnu situaciju.

- Ja sam imala puno primera. U jednom klubu koji prima 1000 ljudi, meni dođe 200. Ja odradim, naravno. Onda me posle nekog vremena zovu iz istog mesta ali za drugi lokal, ja kažem da treba da razmislimo jer nisam dobro prošla. Odlučim da se pojavim, i taj lokal bude dupke pun. Bitno je i ko su gazde lokala, objekti gde se nastupa, da li su na dobrom ili lošem glasu. Tako da ne mora da zavisi uvek od pevača", otkrila je popularna pevačica u jednoj emisiji.

Autor: Milica Krasić