Šok nad šokovima: Miona se zaklela Stanislavu da nije imala vrelu akciju sa Ša, njegova reakcija frapirala sve! Haos (VIDEO)

Reper popucao po svim šavovima!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Nenada Aleksića Ša.

- Bravo kume otresao si kumu pred devojkačko veče, kum nije dugme - glasilo je pitanje.

- Hvala - poručio je Ša.

- Brata mi nisam imala ništa, kunem se - vikala je Miona.

- Ajde, kuni mu se. Ej, nije imala s*ks - govorio je Ša Stanislavu.

- Verujem ti - dodao je Stanislav, a cela kuća počela je da vrišti od smeha.

- Nije bio s*ks, nego je ona bezobrazna. Evo, neka mi pomre porodica ako je bilo. S*ksa nije bilo, ali mi smo jako bliski i uživamo. Miona ne želi i zaklela se i Stanislav joj veruje. Miona se opravdala bivšem momku, on joj veruje - govorio je reper.

- Meni je baš drago da je tebi drago da meni bivši veruje - dodala je Miona.

- Zbog čega ste vas dvoje zajedno? - pitao je Lepi Mića.

- Dobila je šta je htela, malo svadba i p*šanje po meni. Njoj je bitno da ponizi mene i da hvali bivšeg. Je l' hoćeš da hvališ bivšeg? - rekao je Ša.

- Nosi se bre. Seljačino u tim godinama, ti ćeš mene da zapamtiš za sve, videćeš i plakaćeš, kunem ti se u sve - odbrusila je Miona.

- To je Miona da imna opravdanje za sve. Glupa si i svi su te izvalili. Bitna si, ali u k*rcu. Ona poklone nij eprihvatila zbog mene, šminku je htela da uzme. Ti igraš rijaliti, evo ti he svadba. Seljančuro, dovela si do svadbe - urlao je Ša.

Autor: A. N.