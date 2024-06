Ana Korać podelila emotivnu sliku sa mužem i sinom: Pogledajte kako uživaju na odmoru, poslala dirljivu poruku! (FOTO)

Posvetila se porodičnom životu, a danas je svoje brojne pratioce oduševila fotografijama sa letovanja!

Ana Korać trenutno se sa mužem i sinom Mateom nalazi na odmoru u Grčkoj, a trenutke sa putovanja deli na svojim društvenim mrežama. Iako je Ana dugo krila partnera, te je samo objavljivala njegove ruke na društvenim mrežama, u poslednje vreme počela je da deli njihove zajedničke fotografije.

Ona je sada objavila niz fotografija iz bazena, a na jednoj je sa mužem i naslednikom pozirala nasmejana. Kao i uvek, ona je partneru prekrila lice emotikonom srca, a u opisu fotografije kratko je napisala: "Na mome nebu ljubav je boja".

Uživa u braku sa misterioznim muškarcem kojeg krije od očiju javnosti, a ona i njen suprug su sa naslednikom otputovali u Grčku na odmor.

Podsetimo, Ana je nedavno progovorila i o majčinstvu.

- Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog sveta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško. Čim se probudi, odmah reagujem i brzo ga uspavam. Prilagodili smo se, pa i ja spavam kad spava i beba. U međuvremenu završavam i ostale obaveze, ali beba mi je prioritet - izjavila je Ana za "Republiku".

Autor: A. N.