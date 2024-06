Nov estradni rat! Pljugica udario na bivšeg prijatelja, uputio mu nikad brutalnije uvrede!

Puklo višegodišnje prijateljstvo Pljugice i Džordžija!

Poznati reper Luka Bijelović, poznatiji kao Pljugica otvoreno je govorio o svom kolegi Đorđu Ćulafiću, poznatijem kao Džordži, sa kojim je već neko vreme u konfliktu.

Osim toga, Pljugica se dotakao i tvrdnji mlađeg kolege da ga je tužio za javne uvrede koje mu je uputio pre nekoliko meseci.

- Ne znam sa kim je dečko na sudu, ali sa mnom nije. On je rekao da je kontaktirao moje advokate, a ja advokate nemam. Lik koji nosi one čarape cele iscepane. On i ja smo bili drugari, pa je on je odjednom izgleda samo prebacio, pa krenuo da me proziva. To ga verovatno neko savetuje da napravi neku dramu, kao što se pokrenula priča za njegov eksplicitni snimak, kao “vau, ludilo, šou”. To apsolutno niko nije nikada spomenuo. On to jedini priča o tome, niko nikada za to nije čuo niti je to video - naveo je reper, koji veruje da je njegov kolega homoseksualac.

- Ne mogu stvarno da se “upalim” na to što taj dečko priča, zato što se lik šminka, nastran je. Verovatno mu nisam dao da me jaše otpozadi, pa se on malo naljutio na mene, a osim toga šmrče i ko*ain. Ja nisam taj nivo. Od svoje karijere neću da pravim rijaliti i da spadam na to da se svađam sa Džordžijem - zaključio je Lule za Hajp.

Povodom prozivki koje mu je uputio reper, Džordži se još uvek nije oglašavao, pa ostaje da vreme pokaže kako će se dalje razvijati sukob dva popularna izvođača.

Autor: N.B.