Napeto na samom početku!

Na samom početku emisije ''Gledanje snimaka'' pušten je video-klip na kom su Ivan Marinković, Jovana Tomić Matora i Maja Marinković opleli po ponašanju Mione Jovanivić prema svom partneru Nenadu Aleksiću Ša.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ša, kako bi prokomentarisao to što njegovi cimeri misle da konstantno nalazi opravdanje za Mionino loše ponašanje.

- Ne uživam u tome da me neko kinji i omalovažava, iskreno. Ja sve čekam da Miona prestane sa tim svojim ponašanjem, ali očigledno od toga nema ništa. Nemoguće da je takva prirodno, ili da samo ja budim u njoj to da me vređa. Ne znam kako da se zaustavi sve to. Ipak na neki način verujem u neku njenu promenu - istakao je Ša.

- Totalne gluposti su da ja Ša kinjim i da mu govorim nešto loše, osim kad se iznerviram. Lupaš glupsiti - kazala je Miona.

- Ti si rekao da sam ja jedan gluvać,a to je jedna od brojnih ružnih reči koje si mi uputila. Nikada ne želiš da priznaš da grešiš. Ispadaš glupa, sedi - kazao je Ša.

- Ti ćeš meni da govoriš da sam ja glupa? Nisam ti ja ker - dodala je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović