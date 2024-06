ŽENA OD SULTANA UZIMA BAKŠIŠ O KAKVOM MNOGI MOGU DA MAŠTAJU! Pevačica više nije želela da ćuti, otkrila ISTINU o zaradi!

Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em ili "Žena od sultana", vredno radi i nastupa, pa tako i zarađuje.

Uvek se priča o bakšišu koji pevači i pevačice dobijaju, a iako nije želela da kaže koja je najveća cifra koju je dobila, poređenjem je jasno stavila do znanja da je suma bila pozamašna.

- Pa ja generalno ne volim da pričam o ciframa, ali mogu da kažem da se kupi onako jedan "fin" auto - rekla je pevačici u jednoj emisiji , pa istakla da gosti umeju da budu neprijatni kada se napiju:

- To su uglavnom privatna veselja, ne dešava se to često. To jednom u 100 godina da gosti umeju da budu neprijatni, kada se napiju... Da te vređa, da ti kaže nešto. To uglavnom kažu onako na uvo, da niko ne čuje.

Pevačica je dalje istakla i da je veoma pogađaju ružni komentari.

- Da, zato ne čitam komentare. Ne mogu, ja počnem da plačem. Katastrofa... Uglavnom bude većina, da kažem negativnih - rekla je Tijana Em.

Autor: Milica Krasić