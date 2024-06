Osećam se povređeno i poniženo: Aneli smatra da je Janjuš priželjkivao da abortira, on se ogradio od njenih reči, pa zasevao poput groma! (VIDEO)

Šok!

Na narednom video-snimku pušteno je šta je Aneli Ahmić rekla za Marka Janjuševića Janjuša kada je reč o njenim emocijama prema njemu, te je je priznala koliko se razočarala u njega.

- Tokom Igre istine ja sam rekla da me me je jako povredilo jer sam bila na abortusu pre nekoliko dana. U ovom trenutku veću težinu ima to što sa Janjušem nisam uspela da pronađem i rodim dete, nego ono sa Asminom. Osećam se povređeno i poniženo. Janjušu nikada ne bih oprotila ono što mi je uradio. Otišla sam na abortus i ugasila jedan život - kazala je Aneli.

- Nema meni šta Aneli da oprašta jer sam ja vrlo jasan u svojim izlaganjima. Nema potrebe objašnjavati bilo šta. Rekao sam šta sam imao i mislim da sam čist. Ona se sama odlučila da abortira, ja je na to nisam terao, da se razumemo. Možda sam je i uvredio, ali da sam je navodio da abortira, to ne - kazao je Janjuš.

- Aneli je Janjušu stavila do znanja da je on kriv za sve i da je mogao da utiče na njenu odluku o abortusu da je hteo. Ona ima svoju priču, on svoju. Nisam neko ko će se mešati u sve to, ali mislim da Janjuš nije osoba koja je stala uz Aneli kad joj je bilo teško. On je krivac jer se ona odlučila za abortus - kazala je Žana.

