Meni tu nema mesta: Ša otkrio da bi otišao sa svadbe, ukoliko bi Miona pogledala Stanislava! Drama u najavi! (VIDEO)

Ne bi joj to oprostio!

U toku je novo izdanje ''Radio Miksete'', a vaš domaćin je Miljana Kulić. Njen sledeći gost je Nenad Aleksić Ša.

- Ona meni deluje kao da neće da oseća kajanje i grižu savest jer ga je ostavila i prevarila - rekla je Miljana.

- Možda mogu da je opravdam za to. Uradila je to što je uradila, to nije lepo. Možda zato misli kao neću da ga uvredim, ali može bar da mu odbrusim - rekao je Nenad.

- Zbog čega ima potrebu da vređa tebe - pitala je Miksi.

- Ne znam, ja sam se zakleo da joj neću više reći nijednu lošu reč. Posle mi bude žao. Voleo bih da prestane da me vređa jer smo partneri. Treba da se volimo i poštujemo. Ne volim da je uvredim, pojedem se živ. Sigurno da je i njoj krivo, ali neće da prizna da nije u pravu - kazao je Ša.

- Je l' si se spremio za svadbu - pitala je Kulićeva.

- To je blam za nas dvoje, ali neću plakati sigurno. Obući ću košuljicu i provodiću se sa svojom devojkom, zbog nas - kazao je on.

- Šta ako budu gostovali njeni roditelji i baka - pitala je Kulićeva.

- Opet ću provoditi vreme s njom. Ne pada mi na pamet da se svađam s njima, to su njeni roditelji. Prišao bih, ali znam da je to suludo. Žao mi je što je ovo ovako. Trenutno ništa ne osećam, mozak mi je kaša i jedva čekam da prođe. Spreman sam da budem ponižen - rekao je Ša.

- Šta ćeš, ako primetiš neke čudne poglede ka njemu - pitala je Miksi.

- Kontrolisaću se, ali ako neko ima želju da ode nekom drugom, onda meni tu nema mesta. Sklonio bih se, ali verujem Mioni. Ne bih ni ostao na svadbi - rekao je Nenad.

Autor: Iva Stanković