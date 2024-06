Da li biste je prepoznali? Ova devojčica sa slike je naša slavna glumica, a njena monodrama je osvojila region - Evo o kome je reč (FOTO)

Proslavila se u komedijama, a njena monodrama "Šta me opet snađe" osvojila je region.

Glumica Anđelka Žugić, nekada Prpić svojevremeno je objavila fotografiju iz detinjstva i oduševila svoje pratioce na društvenim mređama. Danas jedna od najpopularnijih srpskih glumica, koja se proslavila ulogama u komedijama, otkrila je delić svoje intime i priznala koliko je za sve ovo vreme korigovala svoj fizički izgled.

Spomenula je da su joj u detinjstvu davali smešne nadimke, pa objasnila zbog čega.

- Zvali su me Brka, pa hajde, Klempa. To čak i nije najgore. Operisala sam uši, to sam sredila, a brkove i dalje imam - rekla je glumica jednom prilikom kroz smeh.

Autor: Nikola Žugić