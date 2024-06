Nevinost sam izgubila na Vidovdan: Jovana Jeremić na dlanu servirala svoj intimni život, pa šokirala sve detaljima iz kreveta sa Draganom

Voditeljka Jovana Jeremić već nekoliko meseci uživa u ljubavi da biznismenom Draganom Stankovićem.

Jovana je jednom prilikom objasnila da su joj se sve velike stvari u životu desile na neki veliki pravoslavni praznik, pa je ne čudi što se na crveno slovo i razvela.

- Na Svete Vrače sam završila fakultet, udala sam se na Đurđevdan, rođena sam uoči Svete Petke, nevinost sam izgubila na Vidovdan, a razvela sam se na prvi dan velikog posta - pričala je voditeljka u emisiji "Milizam".

Jovana je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - kaže Jovana.

Dečko Dragan joj takođe daje savet kada je izgled u pitanju.

- On je veliki džentlmen i voli da me vidi u damskim kombinacijama. Malo mi je sugerisao, dva-tri puta, ne voli da budem preterano gola. Sugeriše, zamoli me da to bude nešto s**** jer on voli kad sam ultra s****, ali da ne budem vulgarna. Nego s**** provokativna, a opet dama. U pravu je, on me dosta korigovao poslednjih meseci koliko smo u vezi i, kao što vidiš, izgledam nikad bolje, to je malo zbog njega. Želim da bude ponosan na mene, važno mi je da i on bude srećan zato što sam njegova žena - zaključila je voditeljka za "Republiku".

Autor: Nikola Žugić