Spremite se za do sada neviđeno veselje u Eliti: Danas Miona i Stanislav staju na ludi kamen! Uživo na Pinku od 13.30 pratite kupovinu mlade, a od 22 časa očekujte pravi spektakl - Evo ko će biti zadužen za atmosferu za pamćenje

Izborom vernih čitalaca portala Pink.rs i gledalaca TV Pink i rijalitija "Elita", danas će se odviti venčanje veka u Beloj kući. Naime, reč je o bivšem ljubavnom paru Stanislavu Krofaku i Mioni Jovanović.

Hrvatski MMA borac, Stanislav Krofak, ušao je u rijaliti kada ga je pevačica i aktuelna učesnica "Elite", Miona Jovanović, ostavila i ušla u vezu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, a danas će se, na inicijativu gledalaca i čitalaca našeg portala, održati svadba Mione i Stanislava.

Naime, njih dvoje završili su i poslednje pripreme za ovaj veliki dan u njihovim životima i u rijalitiju, a danas će se od 13.30 časova uživo na TV Pink održati i kupovina mlade, tj. Mione.

Voditelj ovog slavlja biće fantastični Bora Santana, koji pored svog angažmana u okviru jutarnjeg programa na RED TV "Ne gledam ti ja to", vodi i emisiju "Balkanska veselja", te smo sigurni da će sve proteći u najboljem redu i da će Bora biti na visini zadatka.

No, kakvo je to slavlje, tj. svadba, a da nema muzike?! Za dobru atmosferu biće zadužena legendarna i neponovljiva, pevačica Nada Topčagić i orkestar Mikice Gačića, koja svakim svojim ulaskom u Belu kuću, podigne atmosferu do usijanja i napravi žurku o kojoj se nedeljam priča i piše i koja napravi pravi tektonski poremećaj u Šimanovcima.

Pored Nade, za atmosferu će biti zadužena i bivša učesnica rijalitija "Zadruga" i pevačica Nadežda Biljić, koja je, podsetimo, bila zadužena i za vrhunsku atmosferu na Krofakovoj momačkoj večeri, te je tom prilikom pored svog raskošnog vokala na kom joj mnogi zavide, pokazala i kako se pravi prava atmosfera. Tu će biti i već dobro poznat učesnicima Dj Neba, te ne sumnjamo da će atmosfera biti pred ključanje, a da učesnici "Elite" ni ne slute šta ih očekuje.

Jedno od velikih pitanja, kako među učesnicima, tako i među gledaocima, jeste: "Ko će biti matičar?", e pa, Veliki šef je spremio mnoga iznenađenja za učesnike, pa i tim povodom.

ZATO, NE ČASITE ČASA, OD 13.20 BUDITE UZ TV PINK I PRATITE "KUPOVINU MLADE", A VEČERAS OD 22 ČASA PRATITE "SVADBENO VESELJE MIONE I STANISLAVA"! OVO SE NE PROPUŠTA!

Autor: Nikola Žugić