Skandal: Ani Nikolić ugasili jutjub kanal nakon objavljivanja albuma, svi se pitaju šta je razlog (FOTO)

Fanovi popularne pevačice se šokirali kad su otišli na njen Jutjub kanal!

Pop zvezda Ana Nikolić je nakon duge diskografske pauze, 27. juna objavila album pod nazivom ‘Hvala, doviđenja’, a samo dva dana nakon toga njen zvanični Jutjub kanal je ugašen. Na albumu se nalazi pet pesama, među kojima su se izdvojile ‘Hvala, doviđenja’ i ‘Terasa sa pogledom na zid’.

Nepotpisanje autora pesama i misteriozno brisanje Jutjub kanala

Pevačica nije potpisala autore pesama ni na jednoj numeri, ali prema saznanjima domaćih medija, pesme su napisane od strane Nadice Mutavdžić, a muziku je radio Anin trenutni partner Goran Ratković Rale. Međutim, ni njihova imena se nisu našla ispod objavljenog albuma. Sinoć je u kasnim večernjim satima zvanični Jutjub kanal Ane Nikolić, koji je otvoren na dan objavljivanja albuma, obrisan, te su sve pesme nestale sa digitalnih platformi.

Spekulacije o uzrocima brisanja kanala

Povodom ovog događaja, još uvek nije poznato šta je uzrok brisanja kanala i kako je do toga došlo. S obzirom na to da autori pesama imaju pravo na to da ih ukinu, za sada samo možemo da sumnjamo na njih, a da li je to istina ili Ana Nikolić ponovo igra igru sa svojim fanovima, ostaje nam da ispratimo.

U svakom slučaju, ovaj misteriozni potez je izazvao veliku pažnju javnosti i ostavlja prostora za različite spekulacije o tome šta se zapravo krije iza ovog događaja.

Autor: Nikola Žugić