TO JE BILO OČEKIVANO... Džejla Ramović progovorila o napadu na nju i Henija! (FOTO+VIDEO)

Evo kako je došlo do skandala!

Tokom večeri su na jednom festivalu u Beogradu nastupala velika muzička imena. Nakon Đeksona, Coje, Gazda Paje, Petrova red je došao na Henija, koji je nastupio sa Džejlom Ramović.

Tokom njihovog nastupa došlo je do manjeg incidenta kada ih je publika gađala flašama, a to je prokomentarisala pevačica.

- Kad sam ja bila s njim na bini se baš to desilo, to je bilo očekivano, to su neki klinci uradili. Jesu me pogodili, ja im ne zameram, to je na njima... - rekla je Džejla i progovorila o terorističkom napadu u Beogradu:

- Nisam u toku što se tiče terorističkog napada, ceo dan sam u haosu - poručuje pevačica.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Andrea Nikolić