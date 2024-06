Da li će pasti na njegovo izvajano telo?!

Stanislav Krofak i Miona Jovanović stigli su u hotel na medeni mesec, a on je rešio da se odmah na početku večeri razgoliti. Naime dok je on to radio, Miona se sakrila u toalet i gledala se u ogledalo.

Da li je Miona ovim dokazala da ipak ne može da izdrži da gleda Stanislavovo izvajano telo, pa se zato sakrila u toalet, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P