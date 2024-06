On hoće da me oženi, ja mislim da... Kija otkrila da li će stati na ludi kamen, kako reaguje Nadica na njenog novog dečka, pa priznala da li će se ostvariti kao majka sledeće godine

Iskrena do koske!

Kristina Kija Kockar bila je sagovornica Nemanje Vujičića u ''Premijera - Vikend specijalu'', te je na početku razgovora progovorila o fakultetu i studiranju.

- Bilo je teško, godinu dana odricanja od svega, ali se sve isplatilo. Nije lako, ali sam upala na budžet. Prosek mi je 9,17, ostala mi je sociologija još. Ove najteže predmete, na ustavno pravo sam najponosnija - rekla je Kija, a onda je otkrila i da li će stati uskoro na ludi kamen, tj. da li će se udati:

- Ja sam rekla prošli put da sam zauzeta. On hoće da me ženi, ali ja smatram da je još rano. Mislim da treba da uživamo, ne kažem da nećemo uživati ovako, ali smatram da treba i ja da vidim gde ću i šta ću. Rekla sam da ne moram da stanem na taj ludi kamen, a pošto on nije, pretpostavljam da on to želi - rekla je ona.

- Da li se plašiš da ne sklizneš ponovo s ludog kamena - pitao je Nemanja.

- Ja nisam skliznula sa kamena, drugi su skliznuli, ja stojim čvrsto, samo treba nešto da se posadi pored. Ja nikome ništa loše nisam učinila - rekla je Kija, a onda se osvrnula na reakcije porodice na njenog dečka:

- Baba ga obožava, baka Mara je napunila 91. godinu i dobila je buket od njega.

- Da li bi volela da postaneš mama tokom sledeće godine - pitao je reporter.

- Ja bih tako u 52. godini kao Sanja Maletić da dobijem dete, isto tako. Smatram da je čovek ostvaren kada je srećan, a moraš da budeš sam sa sobom srećan. Ja imam samo 35 godina, mogla sam da imam petoro dece, nemam taj osećaj. Uhvati me nekada na dva, tri dana, onda me pusti, tako da očigledno nije vreme za to još uvek. Usvojila bih dete, čak i da imam svoje, usvojila bih - rekla je Kija.

Autor: Nikola Žugić