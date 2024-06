Vojaž progovorio o duetu sa Cecom, smatra da više Mihajlo Veruović ne postoji, a onda je otkrio zbog čega je trenutno nezadovoljan

Reporterka emisije "Premijera Vikend - Specijal", Katarina Rogojević uživo se uključila sa mladom muzičkom zvezdom, Mihajlom Veruovićem Vojažom.

Na samom početku, Vojaž je otkrio kakve utiske nosi sa nastupa na "Belgrade Music Week", na kom je nastupio prve večeri.

- Utisci su kao i svake godine da je ludilo. Najbolja publika i srećan sam što je sve ovako prošlo - rekao je Vojaž.

- Komentariše se koliko truda, rada i energije ulažete, ima i onih koji kažu da li ste vi adekvatni izvođači za beogradsku publiku. Je l' dobijaš lepše ili negativnije komentare - pitala je Katarina.

- Ne znam ko je adekvatniji za beogradsku publiku od beogradske dece? Tako da, ti komentari su ravni nuli...Ne živim ja od toga šta drugi misle o meni, znam ko sam i šta sam i pta sam učinio za sebe i za druge, tako da, komentari ljudi koji nisu spremni da se odreknu toliko toga čega sam ja bio spreman, ne mogu da me dotaknu - rekao je Vojaž.

- Je l' postoji nešto što si žrtvovao i zbog čega se kaješ - pitala je Katarina.

- Više ne postoji Mihajlo, sada postoji samo Vojaž, to je najveća žrtva, a najveća razlika je to što su oni crno i belo...Ovo je javni posao, svako ima mišljenje i može da ga iznese. Kada naučiš da nemaš emocije i da budeš jedna prazna konzerva, vrlo lako prođeš sve to

- Za koga si ostao Mihajlo - pitala je Katarina.

- Uvek ima neka kritika od strane porodice, ja to uvek poslušam i uzmem u obzir, ja sam odrastao momak. Porodica je jedino mesto gde zapravo imam sluha - rekao je Vojaž.

Ovom prilikom, Vojaž se osvrnuo na duet sa Svetlanom Cecom Ražnatović, koji je osvojio srca mnogih, a nosi naziv "Muškarčina".

- Ceca je pre svega jedan ozbiljan umetnik, ozbiljan vokal i profesionalac. Odabrao sam Cecu da ona bude ta, zato što je na vrhu na kojem je duže nego što ja živim. Ima tu još dosta pesama i stvari koje treba da se dese, ali sam smatrao da je ovo odličan početak. Ona je bila zaintresovana, njoj je zanimljivo šta može mlađa generacija može da pruži. Nije kao većina zvezda tog nivoa bila u fazonu: "Nećemo to da radimo". Sve je teklo najlaganije, mene je ispoštovala maksimalno, ostala je 20 sati na snimanju, to je više nego što sam tražio i hvala joj - rekao je Vojaž.

- Nisam zadovoljan onoliko koliko sam očekivao. Pesma sa Cecom je stvarno ubila, ima nekih pesama za koje sam mislio da će bolje da prođu, kao što je "Januar i jun" - rekao je Vojaž.

- Da li si očekivao da će nekada tvoja karijera imati i padova - pitala je Katarina.

- Pad je pad ako ga ti prihvatiš, ja to nisam prihvatio. Jedini razlog zašto sam ja nestao je moja odluka zbog mojih ličnih problema, imao sam svoje neke demone koje sam morao da prevaziđem. Sada sam se vratio i ponovo sam na vrhu te trending liste - rekao je Vojaž, te je otkrio kako je reagovala njegova devojka Tamara na novi album:

- Ona je preazdovoljna. Ne mislim da je album prošao loše, samo nije prošao onoliko koliko sam ja fantazirao da će proći, ja hoću još, mnogo gladi - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić