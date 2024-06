Lumpovala sam sa Paris Hilton na žurki: Stanija progovorila o svom detinjstvu, životu u Americi, pa se dotakla i ukradenih fotografija

Bez dlake na jeziku!

Reporterka emisije "Premijera Vikend - Specijal", Sara Avramović, posetila je dom rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, koja je u prethodnih meseci jedna od glavnih tema u medijima.

Sara se sa Stanijom u prvom delu razgovora prisetila Stanijinog detinjstva, ali i početka njene karijere.

- Od šeste godine lepo, a onda je krenuo rat, ostala sam bez oca i kuće, jednostavno nam je porodica skroz bila razorena. Ruma nam je bila 13. mesto na kom smo živeli - rekla je Stanija.

- Kako je došlo do tvog odlaska u Ameriku - pitala je Sara.

- Najbolji studenti iz prvog reda su išli u Ameriku, to su moje kolege. To je tada mnogo koštalo, pogotovo ta prva godina. Meni je bilo strašno da oni idu, da rade, da nauče jezik, pa celo leto pričaju o tome, a ja da sedim kod kuće. Rekla sam: "Mama ja idem ili ću umreti". Ja sam se tada osećala samostalno, sećam se da sam jela jednu jabuku dnevno i bila sam

- Šta je bila prekretnica kada si shvatila da ti polako postaješ poznata - pitala je reporterka Sara.

- Ukradene slike ovde u Rumi. Imala sam mali telefon i imala sam neki snimak ispred ogledala. Telefon je trebao da ide na popravku i taj snimak je ukraden. Međutim, ja sam se toga stidela, jer je urađeno nešto što nisi želeo. I afera sa našim reprezentativcem gde sam bila uslikana u Splitu i tu sam dospela u žižu javnosti - rekla je Stanija.

- Ti si jedina sprkinja koja se slikala za "Play boy" i upoznala si Hju Hefnera. Kakav je on - pitala je Sara.

- On je bio megapopularan, išao je pola sata njegov rijaliti, pola sata Kardašijani, to je bila 2008., 2009. godina...Sećam se kada je on izašao, bio je stari deka, on je jedva stajao onako, pored njega su stajale tri njegove zečice. Čestitao mi je rođendan i imala sam sliku odmah do njega. Ja sam i Kim Kardašijan upoznala u to vreme, lumpovala sam na žurci sa Paris Hilton, to nisu male stvari. Ja sam u svojoj familiji izrod, ono ružno pače ili crna ovca. Otac mi je bio političar, svi su onako vodili normalan život i onda sam se rodila ja - rekla je Stanija.

- Koji je tebe najviše boleo - pitala je Sara.

- Svaki na svoj način - rekla je Dobrojevićeva.

