Dala svoj sud: Bivša učesnica Elite otkrila kako gleda na venčanje Stanislava i Mione, a evo da li vidi Ša u vezi sa Jovanovićevom u budućnosti!

U okviru emisije "Premijera Vikend - Specijal", Joca novinar je porazgovarao sa bivšom učesnicom "Elite", Slađom Lazić Bošković, koja je prokomentarisala najaktuelnije teme u rijalitiju.

Na samom startu, Slađa Lazić Bošković se osvrnula na svadbu decenije, a to je svadba Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, bivšeg ljubavnog para.

- Očekivana je bila ta svadba, vide se te emocije, ja sam rekla da kada je ušao da se vide emocije između njega i Mione. Miona je promenila ponašanje prema Ša, tako da su njene emocije jasne, a i njegove, takođe. Iskreno, ne verujem da će Miona i Ša ostati zajedno, imam neki osećaj da će Miona i Stanislav završiti zajedno - rekla je Slađa.

Potom se osvrnula i na odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Ne mislim da je nije voleo, to je rekao iz inata, to što se dešavalo sve...Ona je povređena zbog abortusa i svega i onda priča i ono što ne misli i ono što misli. Nepravedno je napadnut Janjuš, ne može jedan da bude kriv, oboje su, po meni krivci - rekla je Slađa.

Maja Marinković priznala je da je zaljubljena u Stanislava, što je Slađa ovim povodom i prokomentarisala.

- Ne verujem da ima budućnosti, ja njega vidim uz Mionu više nego uz Maju. Ja Maju jako volim, volela bih da bude to to, ali nije to to nažalost. Ne sviđa mi se što oko njega leti, trebala bi da drži do sebe - rekla je bivša učesnica "Elite".

Za sam kraj, ona je prokomentarisala trenutni odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- To mi je najzanimljivija tema. Miljana je totalni kreten od žene, nismo ostale u dobrim odnosima. Od nje se očekuje sve, da juri i sve, nadam se da će Zola da ostane dosledan - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić