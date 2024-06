Otkrio detalje bolne prošlosti!

Voditelj rijalitija Elita Milan Milošević pred premijernim kamerama izneo je detalje svoje teške životne priče. Naime, on se prisetio svog detinjstva, pokojnog oca, svoje braće, porodičnih odnosa, a otkrio je i koliko je blizak i povezan sa svojom majkom.

- Ja sam ponosan na svoj put, nije bio lak, tačnije bio je bogat sa lepim i ružnim stvarima. Ništa ne bih menjao, ja sam u 36. 37. godini počeo da se bavim javnim poslom i to je bila teška odluka. Nisam mogao da se nosim s tuđim mišljenjima i bio sam kod psihologa zbog toga. Zvali su moju majku da joj kažu da sam poginuo, pa onda mene zovu da mi kažu da mi je majka preminula u bolnici. To su teške stvari, ona je lošeg zdravlja. Mi smo mnogo povezani, istog dana smo rođeni. Kako je ona starija, nekad uđemo u prošlost da se setimo čemu smo se radovali. Svega se prisećamo, bude suza i svega. Moja majka ne može da se pomiri s tim što je moj brati preminuo, on je izvršio samoubistvo 99. godine, a moj drugi brat je u domu, ja ga posećujem, majka ne može, boluje od celebralne paralize. Uvek me pita za neke ljude koji više ne postoje. Ljudi s tom dijagnozom nemaju dug vek, ali on se bori. Moja majka sad ne bi smela da se vidi s njim, samo preko video-poziva se čuju. Ona se plaši da se sretne s njim - rekao je Milan i dodao:

- Svom ocu zameram to što nije bio otac, uvek mi je sve branio, on me je i u srednju upisao, govorio je da posle toga treba da idem u Nemačku da radim u fabrici. Ja sam bio umetnička duša, ali on me je sputavao uvek. Ja sam mu sve oprostio, kad je umirao, uhvatio sam ga za ruku, njemu je krenula suza niz lice, ja sam mu rekao da mu sve opraštam, on jednostavno nije umeo... Samo zahvaljujući mami sam ja pravi proizvod - poručio je Milošević u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodao:

- Nas je ubila nemaština, kad sam počeo lepo da zarađujem počeo sam da ulažem u kuću. Komšinica joj je rekla kad je krenula od komšinice da uzme pare za abortus, da ne treba da to uradi jer ću joj mnogo u životu pomoći. Ona tada nije smela da zatrudni nikako, na kraju me je rodila na rođendan kao poklon. Zahvalan sam što imam svoj krov nad glavom, posao, uspešan sam dok mi je majka živa, dok sam zdrav. Otkad sam kupio kuću 2019. zahvaljujući Pinku ja sam bio presrećan. Zahvalan sam na svemu. Ima vremena za sve - rekao je voditelj.

Autor: Milica Krasić