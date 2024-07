Stavila karte na sto: Maja oktrila da strahuje od ponovnog zbižavanja Stanislava i Mione, pa isktakla da još uvek smatra da je jedina! (VIDEO)

Nije se libila da otkrije kako se oseća!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Maja Marinković, koja je prokomentarisala svadbu Mione Jovanović i Stanislava Krofaka.

- Majo, ti si se dobro držala tokom svadbe Mione i Stanislava, a posle su te sustigle emocije - kazao je Darko.

- Tako je. To sam bila ja. Bilo je sve okej, a onda sam se malo i provela, opustila, a emocije su učinile svoje. On je bio raspoožen, kao i ona, ali je ipak dosta vremena proveo pored mene na svadbi. Ja sam se zaljubila u njega. Verujem da on nije ravnodušan prema meni. Smatram da se ništa neće desiti u hotelu sa njima, ali i to da se desi, šta da se radi - kazala je Maja.

- Šta bi ga sad pitala? Šta misliš da su radili tokom noći, a šta danas? - upitao je Darko.

- Zanima me šta je radio sa njom, ja ne mislim trenutno ništa. Komunikacija se podrazumeva, ali dodiri i ostalo ne dolaze u obzir - kazala je Maja.

- Kako Ša reaguje na sve što se dešava? - upitao je Darko.

- Muči se, ali se dobro drži. Darko, vidi se da mu nije lako, ali sam očekivala da će biti gore. Ja ne verujem da je Stanislav prešao granicu - kazala je Maja.

- Kakva ti je Miona bila juče? - upitao je Darko.

- Venčanica je bila prelepa, a Miona kao Miona nema nikakvu harizmu - kazala je Maja.

- Šta se još dešava po Beloj kući? - upitao je Darko.

- Janjuš nije bio juče na svadbi. On je ponovo upao u neki njegov bedak i ja tu ne mogu dalje ništa da komentarišem. Što se tiče odnosa sa Aneli, ja sa njom ne mogu nikada nikakva drugarica da budem, ali sam podržala nju, jer je Janjuš ispao monstum - kazala je Maja.

Autor: Snežana Zindović