Kaje se zbog svega: Đedović uveren da bi Miona izvbrisala odnos sa Ša, pa istakao da su njene emocije prema Stanislavu više nego očigledne! (VIDEO)

Britka sablja!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Marko Đedović, koji je prokomentarisao trenutnu situaciju između Mione Jovanović, Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović.

- Kako kmentarišeš venčanje Mione i Stanislava? -upitao je Darko.

- Jako lepo, moram to da priznam. Poenta je bila da vidimo i pravu sliku tog odnosa. Ona je bila prepraspoložena, pevala je, kao i Stanislav. Ona je bila srećna i nasmejana. Žena je sve vreme pevala, bila raspoložena. Ja sam joj rekao:''Miona, da si napolju bila, ti bi se stvarno udala za Stanislava''. Ona je na to rekla samo:'' sudbina''. Mogla je da negira sve što sam rekao, ali nije. Odnos sa Stanislavom nije jasan. Ona je juče igrala i pevala kao nikada do sad. Miona se kaje zbog svega. Miona bi dala sve da može da se Ša nije desio. Uveren sam da Ša vidi sve ovo o čemu ja sad pričam, ali da ne želi da prihvati sve to. Ša mora sebi da prizna da su Miona i Stanislav juče izgledali kao zaljubljeni par, onako kako njih dvoje ipak ne izlgledaju. Izgledali su, ali samo dok su se muvali - kazao je Đedović.

- Ša ipak česrto ističe da da ga ne zanima ko šta misli i da neće drugi rukovoditi njihovom vezom, nego oni sami - kazao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović