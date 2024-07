Skinula crninu nakon što je suprugu dala 40 dana: Naša pevačica se pojavila prvi put u javnosti nakon tragedije koja joj je slomila srce!

Cipka se pojavila prvi put u javnosti nakon smrti supruga.

Pevačica Aleksandra Tadić, poznatija kao Cipka, doživela je težak gubitak 17. maja ove godine kada je iznenada preminuo njen suprug Nebojša Stojićević Jarin. Njih dvoje su se venčali pre dve godine, a Nebojša je bio stariji 24 godine od pevačice. Aleksandra se nakon njegove smrti nije oglašavala javno, već je bolovala u tišini.

Nakon četrdesetodnevnog pomena Nebojši, Aleksandra je odlučila da se vrati poslovnim obavezama. Naime, u subotu se prvi put vratila nastupima, pevajući na jednoj svadbi. Iako je prošla kroz težak period, muzika joj, po svemu sudeći, pomaže da prebrodi tugu i ona se trudi da se na njenom licu ne vidi bol. Za ovu priliku odabrala je dužu haljinu sa animal printom i profesionalno je odradila nastup.

Podsećanja radi, biznismen Nebojša Stojićević, zvani Jarin, iznenada je preminuo u 52. godini od posledica srčanog udara. Jarin je sahranjen sredinom maja ove godine u Šapcu, a njegova supruga, pevačica Aleksandra Tadić Cipka se nije oglašavala. Ona je teško podnela smrt svog supruga, za kog se pre dve godine udala u tajnosti.

Cipka se nedavno prvi put oglasila na društvenoj mreži Instagram, gde je podelila nekoliko fotografija sa pokojnim Jarinom, uz dirljive reči:

- Moj muž i ja… Moj Neka i njegova Mica. Sve što smo imali da kažemo rekli smo jedno drugom za života zemaljskog, ne za društvene mreže i za javnost. U ovom postu neće biti nikakve patetike jer to nije naš stil. Samo ću vam reći da sam zahvalna Bogu što nas je spojio i što smo doživeli da smo jedna duša u dva tela. Retke su takve ljubavi, ali postoje. Zajedno odavde do večnosti! Fascinantno mi je bilo računanje razlike u godinama između nas dvoje, ostavljam matematičarima da računaju i dalje. Mi smo poznati po tome koliko nas interesuju tudja mišljenja i pričice, naše je bilo da budemo to što jesmo i mi smo svoje želje i snove ispunili.

- Čaršijski džukci i džukelice ostavljam vam da razvijate filmove u svojoj glavi jer vi znate sve, puštam vas i da pravite senzacije baš ste me fino zabavili svojim pričama. Sladite se onim što vi mislite, verujem da vam je tako lakse a mi volimo da pomažemo ljudima i da olaksavamo tudje brige i probleme.

- Što se tiče mog posla, pevanja, nastavljam dalje gde smo stali. Pripremili smo svašta nešto novo ali otom potom… Znam da ima mnogo vas koji volite moj dosadašnji rad, i zbog vaše podrške i ljubavi vraćam se i nastavljam! Vidimo se i na svim zakazanim veseljima i nastupima! Sve ću vas ispoštovati jer zaslužujete! Živim i pevam za mog Nebojšu, moju podršku, mog idola i večnu ljubav! Jači smo od sudbine - napisala je Cipka.

