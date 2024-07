Progovoriću kad za to dođe vreme: Ovako je Indi govorila o odnosu sa Zoranom Marjanovićem, pričala i o ubijenoj Jeleni

Folk pevačica Indi Aradinović uhvaćena je na jednom privatnom bazenu u Beogradu kako razmenjuje nežnosti za kompozitorom Zoranom Marjanovićem, što je navelo mnoge da posumnjaju da su uplovili u emotivnu vezu.

Zoran Marjanović se, podsetimo, sumnjiči da je usmrtio svoju suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, 2016. na nasipu u Borči, a Indi, kojoj je napisao hit "Bato bre", oglasila se za Pink.rs svojevremeno, kada je Zoranu bila izrečena presuda od 40 godina zatvora.

- Ja sam se iz tog slučaja potpuno povukla. Naravno da sam šokirana zbog presude i činjenice da je on definitivno kriv za ubistvo. Nisam u kontaktu bila ni sa Zoranom, niti sa bilo kim iz porodice Marjanović već tri godine. Jelenu i Zorana sam videla kada sam bila u studiju neposredno pre ubistva i to je to. Nakon toga nismo imali nikakav kontakt -izjavila je Indi tada.

Ona je tom prilikom istakla da joj je najžalije zbog njihove ćerkice Jane.

- Ja ne mogu da kažem da li sam očekivala ovakav ishod. Meni je samo žao što Jelene više nema, to mi je najžalije. Šta će to dete sad? Kao neki film da gledam, žalosno mi je sve to. Ubistvo se dogodilo pre šest godina i evo, konačno je došlo do neke presude - rekla je Indi.

U medijima se spekulisalo i da je Indi povodom Jeleninog ubistva davala izjavu u policiji, na šta je tada za naš portal rekla:

- To je sve bilo pod znakom pitanja. Svi su se pitali da li ću ja biti na saslušanju, a da li jesam bila ili nisam, to samo ja znam i zadržavam za sebe. To je veoma ozbiljna stvar i nije za javnost. Kad bude došlo vreme za to, progovoriću - rekla je tada Indi za Pink.rs.

