Crnogorsku influenserku zamalo pretukao taksista: Od straha plače, usledila hitna reakcija policije u Podgorici!

Proživela jezivu scenu!

Crnogorska influenserka rodom iz Podgorice, Nataša Kovačević, poznatija kao Njezvanova, otkrila je na Instagramu da je žrtva napada i to od strane taksiste.

pročitajte još Milan Milošević javno priznao kojoj voditeljki bi dao otkaz: Daću joj tri moje plate kad ode i to je to

Nataša se oglasila i otkrila šta se desilo i kakvu je prijatnost doživela. Kovačevićevu je taksista vređao, ponižavao, hteo da bije, samo zato što mu je rekla da ne kruži bez potrebe sa upaljenim taksimetrom i da nauči da radi svoj posao, a ceo slučaj prijavila je policiji.

- Došla sam u svoj rodni grad. Oluja je bila, pozvala sam taksi. Pogledajte, kako se tresem! Vozio me čovek, zapravo ne čovek, već neandertalac ne zna šta bih rekla - počela je Kovačevićeva na ivici suza i nastavila.

- Čovek izašao iz auta, praktično je hteo da me udari. Zatim mi je rekao da bi se j****a za tri evra, zato što me je vozao unaokolo, nije znao gde je adresa na koju sam krenula na masažu. Ja mu kažem, gospodine, pozovite dispičera, a on meni ajde bogati nismo Njujork. Sad ću da pozovem i vlasnike. Da znaju kako ih predstavlja. Ovo su nasilnici. Ovo su siledžije. Ovakvi ljudi pojačavaju femicid - rekla je Nataša u nastavku.

pročitajte još Pošto ste rekli da kažemo iskreno...: Goga Sekulić stavila tačku na priče o navodnoj aferi sa Harisom Džinovićem

- Bukvalno sam počela da snimam storije od straha da me ne udari. Imam svedoke iz obližnjih lokala. Zapamtila sam mu njušku, slikala sam vozilo. Sad ću da idem u policiju. Ovo je tipično, knjiško ponašanje nasilnika. Krenula sam na masažu, bila je oluja. Teško mi je bilo da dobijem taksi i onda sam u minut dobila taksi i tražila da me odveze u tu zabačenu ulicu, a ako ne zna gde se nalazi da može da pozove dispičere. On me je vozio okolo ulicama. Ja sam kuckala na telefonu, da bih videla da me vrti po tim ulicama. Ja sam mu rekla da zaustavi auto i rekla da nije u redu da mi kuca taksimetar, a ne znate svoj posao, a da ja to plaćam. Izašla sam i zalupila vratima - rekla je Njezvanova.

Autor: A. N.