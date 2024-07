Goga Sekulić smanjila grudi! Pevačica na teškim mukama, upropastio je doktor, moraće ponovo pod nož: Otišla sam na operaciju, nije se dobro završilo

Folk zvezda Goga Sekulić otkrila je tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" s kakvim se zdravstvenim problemom suočila pre deset godina, ali i koji novi ju je zadesio.

Gogi je, naime, godinama oštećen sluh.

- Slabije čujem, da. Išla sam da proveravam sluh, pre deset godina mi je pukla bubna opna, imala sam operaciju. Čak sam pitala lekare da li mogu da nosim aparate, ali nije u toj meri problem sluh, nego nerazumevanje. Konstantno, kada letim ili zavšim nastup, meni zuji po deset dana, a ja sad radim svaki vikend i to je problem. Čujem, ali ne razumem - rekla je Goga, a na pitanje da li je razmišljala o smanjivanju grudi odgovorila je priznanjem da je to već učinila.

Stvari su, ipak, pošle po zlu.

- Nisam htela o tome da pričam. Išla sam, jer su me bolela leđa, na korekciju grudi, nije se lepo završilo. Produžio se oporavak, a ja nisam jedna od onih cica-mica koja često ide pod nož i stalno to radi. Jedan poznati lekar me je, onako, uz dužno poštovanje... Posle te operacije imala sam dug oporavak, ugojila sam se, nije urađeno kako treba i moraću u septembru opet na korekciju - rekla je Goga Ognjenu Amidžiću i dodala:

- Meni su prirodno veće grudi, ali morala sam zbog kičme, jer se krivi. Nešto se iskomplikovalo, potrajalo je tri do šest meseci. Dešava se i najboljim lekarima da pogreše. Ja ću im oprostiti.

Autor: D.T.