Ovo je Bregovićeva kuća u Perastu: Nekada je bila muzej a sada je procenjena na DVA MILIONA! (FOTO)

Muzičar Goran Bregović u Perastu u Crnoj Gori poseduje čak dve nekretnine u kojima letuje sa svojom porodicom.

Naime, Goran Bregović je u Perastu kupio dve nekretnine u kojima tokom celog leta borave njegova supruga Dženana sa ćerkama.

Goran je najpre kupio trospratnu kuću od kamena, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra, a koja je, kako su pisali mediji, pre no što ju je kupio bila muzej.

Nedavno je, kako su pisali mediji, pazario hotel i vilu „Perast” koju je proširio restoranom i terasom sa pogledom na more.

Kralj nekretnina

Inače, muzički umetnik Goran Bregović prema ranijim pisanjima medija u svom posedu ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrednosti od preko 35 miliona evra. Poslednja u nizu je nekretnina na Senjaku koju je gradio poslednjih godina, a Bregović je po ugledu i na druge nekretnine odlučio i ovu da izdaje.

Goran Bregović poseduje dve vile u elitnom beogradskom naselju Senjak.

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori – pričao je dobro upućen izvor za „Blic“ i dodao:

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja – priča izvor i ističe kako jedan snimajući dan, u zavisnosti od prostora, košta između 2.000 i 3.000 evra.

- Jedan snimajući dan kod Gorana Bregovića košta između 2.000 i 3.000 evra, sve zavisi od nekretnine koju iznajmljuje. Cena snimajućeg dana je striktna, tako da ne postoje dodatni popust kada su pregovori sa njegovim timom u pitanju – zaključuje dobro upućen izvor za „Blic“.

Podsetimo, muzičar je u Zagrebu 2005. godine pazario zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu… Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

Autor: pink.rs