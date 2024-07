Uhvaćena: Miona ispitivala Stanislava o Vanji Ignjatović, pa mu priznala da ga VOLI?! (VIDEO)

Tokom Igra istine koju su Stanislav Krofak i Miona Jovanović, Miona je svog bivšeg momka upitala za njegov odnos sa Vanjom Ignjatović, bivšom suprugom Nenada Aleksića Ša.

Naime, Miona sumnja da su Stanislav i Vanja bili u emotivnom odnosu, pa je tokom njegovog izlaganja o Vanji priznala da ona i dalje gaji osećanja prema Stanislavu iako je u vezi sa Ša.

- Šta je bilo sa Vanjom Nenadovom, jeste li vi bili zajedno u Novom Sadu, ili šta je tu bilo? Koja je tu priča, postoji nešto, šta je problem - upitala Miona.

- Što se tiče Vanje, to je počelo sa storijem, dopisivanje, i krenuli smo oko toga šta ste ti i on uradili. Čuli smo se često i dugo, i to je to - rekao je Stanislav.

- Baš si iskren tako ću i ja da budem iskrena, a ja te vo... - rekla je Miona pa dodala:

- A vidi ja te poznajem - ispravila se Miljana nakon što je htela da kaže Stanislavu da ga voli.

Autor: N.B.