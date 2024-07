Aktuelna učesnica "Elite" Aneli Ahmić nedavno se odlučila da abortira, te je prekinula trudnoću koju je začela sa Markom Janjuševićem Janjušem, u čemu je Maja Marinković, njegova bivša devojka koja je prošla kroz istu situaciju sa njim, podržala.

Maja je striktno bila uz Aneli Ahmić, te je srčano branila od onih koji su bili protiv Ahmićeve, a bez dlake na jeziku i bez zadrške je udarila na svog bivšeg dečka, Janjuša. No, međutim, to je sve bilo kratkog daha, jer su se tokom sinoćnje žurke sukobile.

Tokom tog sukoba, pljuštale su teške reči i uvrede, a Aneli je isticala tokom današnje radio emisije "Amnezija" da joj je Maja prilikom uvreda aludirala i na abortus koji je načinila.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sitom Ahmić, koja se osvrnula na iznenadnu svađu Marinkovićeve i njene sestre Aneli.

- Ja sam to sve i očekivala, znala sam negde da će do ovoga da dođe. Maja je s podrškom Aneli jednim delom razumela njenu situaciju, ali većim delom je htela sebe da izdigne, što se sada i pokazalo - rekla je Sita, a onda smo je upitali kakvu sliku sada ima o Maji, s obzirom na to da je aludirala i na abortus njene sestre Aneli:

- Mislim da je kvarna i da ne bira sredstva, ni način da nekoga uvredi. Hvata se za abortus koji je prvi ona napravila i prva ga podržala kod Aneli, a sada to tako kvarno koristi. Samo loše žene se služe s tim - zaključila je Sita za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić