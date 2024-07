SAD IMA MILIONE, A PRE MORALA DA RADI DAN I NOĆ! Suzana Jovanović otkrila kako je zaradila pare za album i šta joj je otac rekao!

Suzana Jovanović decenijama uživa u skladnom braku sa Sašom Popovićem. Lepo živi, imaju skladnu porodicu, na računu i više nego dovoljno novca, ali nije oduvek bilo tako.

Pevačica je otkrila da je morala ozbiljno da se pomuči i radi danonoćno kako bi skupila pare za prvi album.

- Kraljem osamdesetih, početkom devedesetih sam tri godine naporno radila, skupljala svaki dinar, što se kaže para na paru, kako bi snimila prvi album. Bukvalno sam radila dan noć. Nekako sam skupila za prvu ploču „Maramče svileno“, sve sama. Za studio, muziku, kompozitore, sve, sve. I pre nego što je trebalo da se krene u celu tu realizaciju, tata i ja veče pre svega toga sednemo i otvoreno pričamo. Tata mi tada kaže da u životu nije video na gomili toliko para. Ja ga pitam šta da radim, šta ako dam sve te pare za album, a pesme ne prođu. On mi kaže „Šta ima veze sine. Opet ćeš pevati svadbe, ispraćaje, opet ćeš zaraditi brdo para i snimićeš nešto novo“. Tu me je ohrabrio. Bog me pogledao i album je dobro prošao - ispričala je Suzana u jednoj emisiji.

Suzana otvoreno priznaje i da ima pomoć u kući, te da ne radi sve sama.

- Ja sam glavni organizator posla, volim da ugodim Saletu I deci. U kući ja vodim glavnu reč, naređujem šta mora da se radi, plati, odradi. Da me ljudi ne shvate pogrešno, oko pranja, peglanja I ostalih takvih poslova imam pomoć moje drage Maje. Ja sam tu za svu organizaciju.

Autor: Milica Krasić