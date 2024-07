Čuvam u sebi i trujem se: Boravak u tajlandskom zatvoru ostavio posledice na Gastoza, on se oglasio i progovorio o svemu (FOTO)

Jutjuber i bivši rijaliti učesnik još se nije oporavio od svega što je preživeo tokom 72 dana koliko je proveo u pritvoru.

Nenad Marinković Gastoz nedavno je izašao iz zatvora na Tajlandu i vratio se u Srbiju, a iako je obećao da će se brzo oglasiti i ispričati šta je sve preživeo tokom 72 dana koliko je proveo u ćeliji, to se još nije dogodilo.

Sada je jutjuber i bivši rijaliti učesnik obelodanio razloge zbog kojih još ćuti. On se svojim pratiocima obratio putem storija na Instagramu i otkrio kako se oseća.

- Uh, imam veliku potrebu da vam se obratim. Ali se sve kao cimam kako će to neko da protumači i na koji način. Kao i da je to bituvam uno, pogotovo danas. Pritom to č sebi i bukvalno se trujem, i ne napredujem, niti grizem, već sam kao list neki, umroni letnji list. Nešto mi fali i ne mogu da provalim šta... - bio je iskren Gastoz.

Marinković kaže da je intervju snimio, ali da ga neće izbaciti.

- Sebe sam ubio u pojam svojim neadekvatnim zamuckivanjem, monotonim izlaganjem i nekom čudnom energijom koja uopšte nije deo mene ni onoga šta sam zapravo želeo u tom intervjuu - objasnio je Marinković.

Prema njegovim rečima, očekivao je da će se brzo vratiti u prvobitno stanje, ali da je sada shvatio da to neće ići tako brzo i da mu je potrebno još odmora i prostora.

Autor: Nikola Žugić