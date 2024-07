Taki Marinković za Pink.rs bez milosti opleo po Aneli, pa otkrio šta misli o Majinom obletanju oko Stanislava!

Surov, kao i uvek!

Aneli Ahmić i Maja Marinković nisu u dobrim odnosima već nekoliko dana, a sinoć je njihova situacija postala još gora. Pale su teške reči sa Majine strane, stoga smo stupili u kontakt sa Radomirom Takijem Marinkovićem, kako bi dao svoj sud.

Ahmićeva je bila prva na udaru za komentarisanje.

- Sve što je rekla, stojim iza toga. Neću štedeti nikoga. Maja je bila zaštićena pored Janjuša kao beli medved. Vrlo dobro je znala u šta se upušta jer je on folirant i prevarant. Kažu Maja se ponižava, a šta je on njoj radio? Izbacivao je iz rehaba nakon svakog odnosa. Aneli je igrala igru, mislila je da pije te tablete, pa je ipak ostala trudna. Svi su stali na njenu stranu, to se dogodilo i mojoj ćerki. Ceo sto je napadao, a ovu svi brane - počeo je Taki.

Priznao je da nije zadovoljan Majinim ponašanjem prema Stanislavu.

- To blamiranje joj nije potrebno, uopšte to ne podržavam. Bila je priča da je on fin, a on pokušao da prevari celu naciju. Maja govori samo iskreno i prizna kad pogreši. Njega ne uzimam za ozbiljno. Sve što je rekao, slagao je. Jedva čekam da se ovo završi, da joj kažem par reči - rekao je on.

Prokomentarisao je i Janjuševu izjavu da bi hteo svadbu sa njegovom ćerkom.

- Ma kakva svadba, to su budalaštine. On je nju povredio za ceo život, ne može da ga vidi očima. Oni hoće da vide Maju uplakanu, ali to se neće desiti - nastavio je Taki.

Za kraj, otkrio je šta misli o Majinoj nadi za pomirenjem sa Krofakom.

- Od toga posla nema ništa, ali neka ona radi šta hoće. Koji će on joj, nebitnjaković? Mića i on su je tipovali. Koliko mogu, uticaću na to. Ja sam Taki, oni su nebitnjakovići. Da se nije uhvatio za Maju, davno bi bio u Zagrebu. Očekujem pomirenje sa Mionom, sve su se dogovorili - završio je Taki.

Autor: Iva Stanković