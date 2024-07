Hit: Barbara Bobak raskida uvek na dva datuma, a kada je nazvala bivšeg škrticom, svi su pali od smeha

Barbara Bobak trenutno važi za jednu od najpopualrnijih mladih pevačica međutim, kada je emotivni život u pitanju, tu baš i ne cvetaju ruže.

Iako već neko vreme solira, Barbara Bobak otkriva da su joj se raskidi dešavali uvek dešavali oko dva praznika.

- Nisam imala letnje šeme, neobavezne kombinacije. Sa mnom moraš prvo da se družiš, da mi budeš prijatelj, da te upoznam da bih prema tebi razvila neku seksualnu ili bilo kakvu emotivnu želju. Ne bih mogla da legnem sa nekim, da se ljubim sa njim ili bilo šta radim, kakav god on bio dok ga dobro ne upoznam. Nisam takva, to me ne zanima. Ja sam imala uvek spontana i glupava upoznavanja. Zanimljivo je da mi je skoro svaki raskid bio oko Dana zaljubljenih ili 8. marta. Imala sam jednog bio ozbiljna škrtica, do panja, što se kaže - ispričala je Barbara u jednoj.

Autor: Nikola Žugić