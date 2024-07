Ovo je uvod u pomirenje: Ša postaje svestan da Miona voli Stanislava i da je on samo njena igra (VIDEO)

Ša ne može da dođe sebi zbog svega šta saznaje dok gleda snimke razgovora Miona i Stanislava.

Usledio je naredni klip na koje je Miona Jovanović rekla Stanislavu Krofaku da joj je Nenad Aleksić Ša zabranio da priča sa njim kada je ušao u Elitu. Dok je Ša gledao klipove on je više puta stavio Mioni do znanja da neke stvari neće moći da podnese.

Ša se u jednom momentu sklonio od stola, dok jer MIona pomno pratila razgovor nje i Stanislava, a za to vreme na klipu Miona je govorila šta je sve našla kod Stanislava u telefonu dok su živeli zajedno. Nakon toga je Stanisav rekao je Mioni da je i dalje šokiran zbog svega šta je ona uradila u Eliti.

- Njoj bivši momak deli savete za vezu sa mnom, a pored toga njeni mama i tata koji mene ponižavaju preko bivšeg dečka, pa se igraju rijalitija, to mi je dno. Ja sam toliko sej*an. Meni ovo deluje kao početak pornića. Ja bolje da ne pričam, biću suzdržan, a ovo deluje kao flertić i sve opušteno, kao da niko nikome ništa nije uradio. On je tebe varao, gledao te je kao kombinaciju, dok si ti mislila da si u vezi. Šta je poneta, on se pravda kako ništa nije uradio, a varao je, nepoštovanje nije je priznao za devojku, a onda ono što ona priča njeno ponašanje, kajanje, za dronove, a ona ništa nije uradila, a opet je kriv Nenad, a oni su čisti. A njeni roditelji koji misle da sam ja njihovu ćerku oteo. Ja sam rekao sve, a ona vrti pristen, kao ne razmišlja o njemu - dodao je Ša.

- Nisam razmišljala o tome, ja sam slušala o tome šta on priča. Mene boli du*e za prsten- rekla je Miona.

- Sve kako se on trudio, šta je hteo da uradi, taj dron, sve to pričaju, ovo njeno uvijanje, ovo je razgovor pred pomirenje. Pričaću sa njom posle svega - dodao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.