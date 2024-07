OSEĆAM SE KAO NEKI UMORNI LIST: Gastoz otvorio dušu nakon zatvora na Tajlandu, ne može da se oporavi od svega! (FOTO)

Nije mu lako!

Popularni reper Nenad Marinković Gastoz nedavno je deportovan u Srbiju nakon dva meseca provedenik u zatvoru na Tajlandu, a kako sada kaže, to je ostavilo veliki trag na njega, te ne može da se vrati u normalu nakon svega što je proživeo.

- Uh, imam veliku potrebu da vam se obratim. Ali se sve kao cimam kako će to neko da protumači i na koji način. Kao i da je to bitno, pogotovo danas. Pritom to u sebi i bukvalno se trujem, i ne napredujem, niti grizem, već sam kao list neki, umorni letnji list. Nešto mi fali i ne mogu da provalim šta... - napisao je Gastoz i dodao:

- Sebe sam ubio u pojam svojim neadekvatnim zamuckivanjem, monotonim izlaganjem i nekom čudnom energijom koja uopšte nije deo mene ni onoga šta sam zapravo želeo u tom intervjuu. Brat-bratu, očekivao sam da ću se nekako odmah vratiti u prvobitno stanje, ali sad vidim da je to nemoguće i da mi treba prostora, a vreme ide... - napisao je Marinković.

Autor: Milica Krasić