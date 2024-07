Bivši rijaliti učesnici, Mika i Giba Vasić promenili su pol i da se sada zovu Ivana i Ana Nikolić.

Ćerke Rade Vasić pronašle su muškarce svog života. Naime, Ivana je stala pred matičara sa svojim izabranikom iz Nemačke prošle godine, a sada je to uradila i Ana.

- Prvo se udala Ivana, a sada je i Ana sklopila brak. Otkad su Mika i Giba promenili pol, ja imam jednog sina i pet ćerki. Zetove uopšte ne odvajam od svog sina, oni me cene i poštuju. Kada sam bila u bolnici dali su sve od sebe da mi pomognu, trčali su na sve strane da mi spasu život. Imam divnu decu, ali i divne zetove. Jedan je Nemac, a drugi Srbin - priča Rada

Rada je otkrila kako je zetove prihvatio i njen suprug Rade Vasić.

- Rade je odlično prihvatio i drugog zeta, često se šale i druže, a ja sam malo strožija. Moraju da se znaju neke granice - kaže Rada.

Rada je otkrila da njene ćerke Ivana i Ana u narednom periodu planiraju da usvoje dete i na taj način prošire svoje porodice.

- Ivana se udala za biznismena iz Nemačke, on je stariji zet i ima 38 godina. Poštuje i voli moju ćerku. Ana je u braku sa Srbinom, on je kamiondžija. Obe ćerke priželjkuju da usvoje decu i da na taj način prošire svoje porodice. Otom, potom, još uvek je rano za to. Bitno mi je da su srećne - istakla je Mikina i Gibina majka.

Autor: M.K.