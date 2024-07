Sija više nego ikada: Jelena Golubović za Pink.rs priznala sve o novom dečku, a evo da li bi sa njim ušla u rijaliti (VIDEO)

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Jelena Golubović, multimedijalna ličnost, ranije je otkrila da ima dečka, tj. da je emotivno ispunjena.

Sada je Jelena Golubović za Pink.rs progovorila o proslavi rođendana sa svom dečkom, ističući da nikada više i jače nije volela, nego kao sada.

- Na privatnom planu...Kako sve to čujete, kako uspete da iščačkate. Sedmog jula osim što je svetac, to svi znamo, mi je i godišnjica veze, vanbračne zajednice, rođendan dragom. On puni 49, a ja sam napunila prvog jula 45 godina. Osećam se kao da imam i dalje 20 godina...Mislim da nikada više i jače nisam volela i strastvenije - rekla je Golubovićeva, te je otkrila da li bi sa dečkom ušla u rijaliti:

- Ja bih tako da ga sačuvam, a znam iz iskustva da ničiji brak i veza nisu opstali u rijalitiju, tako da ne bih da se igram -nasmejala se Jelena.

Šta je još rekla, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić