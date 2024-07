Miona laže na Boga ne misli: U programu uživo suočena sa dokazima, ona ponovo pokušala da obmane naciju! (VIDEO)

Darko Tanasijević pokazao dokaze, nastao muk u Beloj kući zbog njenih laži!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Mionu Jovanović, kako bi sa njom razgovarao o situacijama iz hotela sa Stanislavom Krofakom, kao i pokušajima da Nenada Aleksića Ša ubedi da ne veruje svojim očima nego njoj.

- Je l' ti bude bar malo glupo kad svesno lažeš celu naciju, lažeš Ša čoveku koji se zbog tebe kida? Svi gledaju i umiru od smeha, a deo se nervira jer se neko osuđuje da to radi, a sve je dokumentovano - rekao je Darko na samom početku.

- Bolje da mi se smeju nego da me žale. Ja se stvarno nekih stvari ne sećam. Ja sam bila ubeđena u to. Ja njemu pričam da se ne tripuje, kad čuje sve komentare on se razludi i naravno da ću da mu pričam da ne sluša komentare. Mi prođeo temu, on zaboravi, a za stolom se toga priseti, pa nastavi da priča o tome. Ja želim da se opravdam dečku šta sam još dodala na to - rekla je ona.

- Mnogi se pitaju zbog čega Nenadu nisi rekla direktnu istinu o čemu si pričala u hotelu? Ti i kad prepričavaš razgovor sa mnom, Milan dođe, kaže šta si rekla, pa se Ša razludi - dodao je Darko.

- Mene Milan podseti. Ja zapamtim detalje koji su meni bitni i mislim da bi njemu bili bitni - odgovorila je Jovanovićeva.

- Da li postoji još nešto što bi njemu bilo interesantno ili što bi trebala njemu kao svom dečku da kažeš? - upitao je Darko Tanasijević.

- Smatram da je sve bitno, zato bih volela da on gleda ceo klip. Znam da je njemu bila bitna masaža i spa, moje gestikulacija i odgovore je video, naravno nije sve. Ja nemam ništa protiv, rekla sam mu da sam sa Stanislavom pričala najopuštenije - pričala je Miona.

- Nenad ti je zamerio što si nosila burmu, rekla si da nisi bila svesna. Što je nisi skinula? - pitao je Darko.

- Ja sam rekla da je lep prsten, on se šokirao. Ja njega kapiram, u pravu je, ali prsten kao prsten, značenje nije bitno. Otišla sam tamo i nisam obraćala pažnju da mu je tamo, prebacila sam sa jedne ruke na drugu. Ja sam prvo mogla da skinem, pa sam prebacila na deblji prst. Sela sam tamo, čačkala sam i zanima se sa tim prstenom, nije mi bio fokus prsten bolelo me je uvo. Sutra sam pokušala da skinem, sigurno postoji klip, pa se zaglavio. Kad sam otišla da se kupam izvukla sam ga sapunom i vodom. Nije mi bilo u glavi da moram da ga skinem - pričala je Miona.

Darko je nakon toga pokazao fotografije na kojima se jasno vidi da je Miona slagala da nije mogla da skine prsten, već da je menjala prste na kojima joj stoji, kao što je pričala sinoć u emisiji.

- Pravdala si se do malopre, a sad kad sam te suočio kažeš da je banalno - rekao je Darko.

- Nisam razmišljala o prstenu, boli me uvo. Da li sam ga nosila prvoi dan ili šest, baš me briga. Nije mi bila uopšte bitno da ga skidam - odgovorila je Miona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.