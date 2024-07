Doneo odluku: Evo da li će Milić Vukašinović da se vrati na scenu, progovorio kako mu je srce ozdravilo

Roker Milić Vukašinović mesecima unazad ima zdravstvenih problema.

Milić Vukašinović je prošao pravi pakao, a osim što je imao infarkt, dobio je i bakteriju, koja ga je umalo koštala života.

Roker je dugo bio i u bolnici, a sada se oporavlja u udobnosti svog doma. Ekipa Informera je pozvala rokera, koji je progovorio o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

- Sve je dobro, bio sam pre dva dana na kontroli i glavna doktorka mi je rekla da je srce odlično, noga je isto okej, ali je malo imam osećaj kao da je strana, ali radi. Ne boli me, što je dobro. Inače je jako bolela, to je bilo strašno. Nikakvi lekovi nisu pomagali, ni najjači trodoni. Ja sam im tražio morfijum da mi daju, makar da sam dva sata bez bolova - rekao je slavni roker, pa dodao:

- Pluća su mi sada odlično, nemam vodu. Dok sam bio zdrav pušio sam po dve, do tri kutije dnevno i znao sam da ću se razboleti. Nisam hteo ni da smanjim, ni da prestanem. Moja deviza je bila da dok sve radi, uživaću maksimalno i kada se to pokvari, tačnije kada mi se zdravlje pogorša, onda ću tada da povedem računa, ali to tada i mora. Kada je došlo do toga da mi amputiraju nogu, ja sam onda ostavio cigare i to bez ikakvog kriziranja. Tada sam video sebe bez noge i u trenutku sam zaboravio da sam ikada pušio. Meni su srce i pluća stradala od one bolničke balterije, prvo se voda pojavila, a onda i infarkt, ali nisam išao na respirator, jer su me savetovali da ću biti gotov ako me priključe, pa su mi doktori stavljali neku masku tešku i kroz nju sam disao - rekao je Milić za Informer, pa otkrio kako sada funkcioniše.

- Sada se skroz normalno krećem, samo moram da nabijem bolju kondiciju za svirku, da mogu da odsviram bar jedno sat i po vremena. Za sada mogu da izdržim pun sat.

Vukašinovića je čekala još jedna operacija na srcu. Tačnije, trebalo je da mu lekari ugrade stentove, ali je Milić imao lepe vesti za nas.

- Stentovi mi sada ne trebaju, meni je srce bilo slabo od anemije, krvna slika mi je bila katastrofalna. Ja tada ništa jeo nisam, jedno 15 dana, to je samo prolazilo kroz mene. Izvukao sam se. Zbog bolesti sam morao na razne dijete i onda mi je i zbog toga krvna slika opala, ali kada sam počeo da jedem, sve se to polako popravilo. Sad je krvna slika se poboljšala i srce ozdravilo, ali sam stomak nabacio i sada bih trebao da ga skinem - rekao je on.

